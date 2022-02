Pogoda na jutro - wtorek 22.02. Mokry śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr nie tak silny

Pogoda we wtorek 22.02 przyniesie duże zachmurzenie z opadami mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr też się pojawi, ale nie będzie wiał tak silnie jak w ostatnich dniach. Na termometrach zobaczymy do sześciu stopni.

Pogoda na noc: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju na ogół padać nie powinno. Na pozostałym obszarze okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 0 stopnia Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 22.02

Pogoda na jutro, czyli wtorek 22.02, przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami prognozowane są opady mokrego śniegu do 2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgnie do 50-60 km/h.

Warunki biometeo na wtorek

We wtorek wilgotność powietrza wyniesie powyżej 90 procent na południowym wschodzie, będzie spadać w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a na południowym wschodzie dodatkowo wilgoć. Biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dojdzie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna dojdzie do 3 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr będzie w porywach osiągał do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe opady przelotnego deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach wzrośnie do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wyniesie do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Północno zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50 km/h. Barometry w południe pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Na barometrach w południe zobaczymy 985 hPa.

