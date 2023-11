Pogoda na jutro - wtorek 21.11. Deszczowa i śnieżna noc, w dzień pochmurno i chłodno

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurno, jednak na północy kraju niebo będzie się przejaśniać. W południowych i południowo-zachodnich regionach spodziewane są opady do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, poza tym słabe opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw., a na północnym wschodzie - słabe opady śniegu do 1 centymetra. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centralnej Polsce do 7 st. C w Małopolsce. Ze wschodu i północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 21.11

We wtorek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale z przejaśnieniami, szczególnie wyraźnymi w północnych regionach. Na południowym zachodzie i południu wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., poza tym miejscami opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie nawet słabe opady śniegu do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju do 9 st. C w Małopolsce. Wschodni i północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, szczególnie na północy.