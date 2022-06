Pogoda na jutro - wtorek, 21.06. Czeka nas pochmurna noc, w dzień do 24 stopni

Pogoda na noc 20/21.06

W ciągu nocy prognozowana jest burzowa aura na południu, w centrum oraz na wschodzie kraju, z dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Na południowym zachodzie opady pojawią się jedynie początkowo, następnie będą zanikać, a niebo się rozpogodzi. Spadnie średnio od 5 do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, w rejonie północno-wschodniej Polski koło 10-20 l/mkw. W trakcie burz opady będą ulewne, wynoszące od 20 do 40 l/mkw. W pierwszej części nocy, zwłaszcza na wschodzie, burze mogą być silne. Termometry pokażą od 9-11 st. C na północy do 12-14 st. C na południu i wschodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, podczas burz bardzo silny, osiągając 70-90 kilometrów na godzinę.