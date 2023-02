Pogoda na jutro - wtorek 21.02. W nocy powieje silny wiatr, w dzień do 11 stopni

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 21.02. Najbliższe godziny przyniosą nam pochmurną, miejscami deszczową aurę. W nocy spore niebezpieczeństwo mogą stanowić silne podmuchy wiatru, miejscami osiągające również do 100 kilometrów na godzinę. W dzień aura będzie się uspokajać, jednak wciąż będzie wietrznie i chłodno.

Noc zapowiada się pochmurno, ale w północnej Polsce mogą wystąpić przejaśnienia i rozpogodzenia. Spodziewane są przelotne opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje dość silny i silny wiatr z kierunków zachodnich. W porywach rozwijać on będzie prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu i Pomorzu początkowo również do 100 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Wtorek przyniesie w całej Polsce pochmurne niebo z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może popadać deszcz do 1-5 l/mkw., a w północno-wschodniej Polsce deszcz ze śniegiem, jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie na ogół bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 8 st. C w centralnej Polsce do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50-70 km/h, od zachodu stopniowo słabnący.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie od 70 do 80 procent, z czego najwyższa będzie na południu i północnym wschodzie kraju. We wszystkich regionach będzie chłodno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, jedynie na północnym zachodzie neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Z zachodu powieje dość silny i silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek upłynie w Warszawie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, a w ciągu dnia może przelotnie padać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno. Niebo będzie się przejaśniać, ale mogą wystąpić również przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny i silny, w porywach do osiągający 70-90 km/h. Barometry wskażą o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Z kierunków zachodnich powieje dość silny i silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie. W ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50-70 km/h. Barometry w południe wskażą 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zapanuje pochmurna aura i przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr okaże się zachodni, dość silny i silny, w porywach osiągając prędkość do 60-80 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu spodziewany jest pochmurny wtorek z przelotnymi opadami deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 11 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający do 50-70 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno. W ciągu nocy spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. z kierunków zachodnich powieje dość silny i silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. O północy barometry wskażą 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa wtorek przyniesie pochmurne niebo i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 986 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

