Pogoda na jutro - wtorek, 2.08. Miejscami słabo popada

Pogoda jutro, czyli we wtorek 2.08, przyniesie części kraju słoneczną aurę. Na wschodzie wystąpi zmienne zachmurzenie i popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza.

W nocy w pasie od Śląska, przez dzielnice centralne, po Pomorze i Warmię wystąpią opady deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 2.08

Wtorek w zachodniej części kraju upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury, tylko miejscami pojawią się chmury. Na wschodzie prognozuje się zmienne zachmurzenie i słaby deszcz o sumie 1-4 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.