Pogoda na jutro - wtorek 2.05. Przez część kraju przejdzie burzowy front. Do 22 stopni

Pogoda na jutro. We wtorek w wielu regionach kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Miejscami mogą wystąpić jednak burze z silniejszymi opadami i porywistym wiatrem. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 14 do 22 stopni.

Najbliższa noc będzie pogodna wyłącznie we wschodnich regionach kraju. Na zachodzie prognozowane jest zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, a wiać będzie przeważnie z południowego wschodu.

Pogoda na jutro - wtorek 2.05

We wtorek możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Miejscami na wschodzie i południu wystąpią burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru osiągające 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 2.05

Wilgotność powietrza sięgnie około 80-90 procent. W większości kraju będzie chłodno, tylko na zachodzie dominować będzie komfort termiczny. Aura w całym kraju korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie w nocy niebo będzie pokryte zmiennym zachmurzeniem. Popada przelotnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może wiać silniej. Ciśnienie o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami może być silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie upływać pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr, wiejący z południa, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka wtorek ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Może zagrzmieć, a burzom towarzyszyć mają opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 8 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu będzie pogodnie, ale niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Wiatr, nadciagający z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Może pojawić się burza (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Powieje slaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe barometry wskażą 1003 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl