Pogoda na jutro - wtorek, 20.09. Nocą lokalnie popada, za dnia zagrzmi na Wybrzeżu

Pogoda jutro, czyli we wtorek 20.09 przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami pojawią się też burze. Termometry pokażą maksymalnie od 12 do 15 stopni.

Pogoda na noc 19/20.09

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu poniżej trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na północy i zachodzie możliwe są okresowe rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 20.09

Na wtorek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami, tylko na północnym zachodzie kraju wystąpią okresowe rozpogodzenia. Poza tym okresami przelotnie popada deszcz do 1-5 l/mkw. Na Wybrzeżu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na południu, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na północnym zachodzie i częściowo zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, umiarkowany.