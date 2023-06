Pogoda na jutro - wtorek, 20.06. Noc mglista, dzień gorący i miejscami burzowy

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodna. Na północy kraju wystąpi przejściowo większe zachmurzenie, możliwy jest tam też słaby, przelotny opad deszczu. W drugiej części nocy prognozuje się liczne rozpogodzenia. Lokalnie nad ranem na krańcach wschodnich i północnym wschodzie Polski pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 16-18 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą kierunków południowych.

Pogoda na jutro - wtorek, 20.06

Wtorek przyniesie początkowo pogodną aurę. W drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie na zachodzie kraju, lokalnie pojawią się tam pojedyncze burze. Podczas wyładowań spadnie intensywny deszcz o sumie 20-30 litrów na metr kwadratowy. Może też pojawić się grad. Słabe burze mogą wystąpić również w północno-wschodniej części Polski. Na termometrach zobaczymy od 26-27 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum kraju, do 30-32 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.