Pogoda na jutro - wtorek 20.02. Nocą miejscami spadnie śnieg z deszczem

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 20.02. W nocy aura w całym kraju będzie pochmurna i deszczowa. W części Polski spodziewane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Także we wtorek będzie padać.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podlasiu i Mazurach miejscami prognozowany jest śnieg i śnieg z deszczem, a opady marznące sprawią, że drogi staną się śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy.

Pogoda na jutro - wtorek 20.02

Wtorek przyniesie nam duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie na Wybrzeżu podmuchy mogą być silniejsze.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całej Polsce będzie wysoka, powyżej 90 procent. Na północnym wschodzie odczujemy zimno, a w pozostałych regionach - chłód. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie spodziewane jest pochmurne niebo, popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Barometry pokażą o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny wtorek z opadami deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie okresami silniejszy. Na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek. W ciągu dnia popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Barometry w południe pokażą 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie w Poznaniu pod znakiem pochmurnego nieba i deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, okresami silniejszy. O północy ciśnienie wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pochmurno, będzie również padać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pochmurne i deszczowe. Na termometrach minimalnie zobaczymy 6 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Barometry o północy wskażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zapanuje pochmurna, deszczowa aura. Termometry wskażą 10 st. C. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie pochmurną, deszczową aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr zachodni. O północy zobaczymy na barometrach 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 993 hPa.

