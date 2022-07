Pogoda na jutro - wtorek, 19.07. W nocy możliwe niewielkie opady deszczu. W dzień termometry pokażą ponad 30 stopni

Pogoda na jutro, czyli wtorek, 19.07. Noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na północnym wschodzie spodziewane są słabe opady deszczu. Wtorek będzie przeważnie pochmurny, ale pod koniec dnia niebo się rozpogodzi. Na termometrach zobaczymy nawet 33 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie, jedynie w północno-wschodniej części kraju pojawi się więcej chmur, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe będą także słabe opady deszczu poniżej 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 15-16 st. C w centrum kraju do 17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany.

Pogoda w nocy 18/19.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 19.07

Na wtorek prognozowane jest przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu niebo zasnuje więcej chmur, które przyniosą ze sobą słaby deszcz 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 29 st. C w centrum kraju do 33 st. C w Polsce południowo-zachodniej. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 19.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 70 procent, z czego najwilgotniej będzie w Polsce północno-wschodniej. Na wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, za zachodzie - gorąco, zaś w pozostałej części kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w większości Polski, neutralne jedynie na północnym wschodzie i południowym zachodzie.

Warunki biometeo we wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie duże, okresami umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Powieje słaby wiatr zachodni, skręcający na południowo-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek upłynie w Warszawie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Późnym popołudniem i wieczorem niebo będzie bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, ale upłynie bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. O północy barometry pokażą 1020 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Gdańsk, Gdynia i Sopot mogą przygotować się na pochmurny wtorek. Zachmurzenie będzie umiarkowane z rozpogodzeniami do małego oraz bezchmurnego nieba w drugiej części dnia. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie początkowo spadać, następnie zacznie rosnąć, zaś w południe na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby wiatr zachodni, skręcający na południowo- zachodni. Ciśnienie będzie spadać, a o północy barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu początkowo umiarkowane zachmurzenie, ale w drugiej części dnia niebo będzie bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 32 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa, początkowo będzie spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodna noc. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie spadać i o północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu prognozowany jest przeważnie słoneczny wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie do 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni i zachodni. W południe barometry pokażą 1003 hPa, a ciśnienie będzie początkowo spadać, a następnie lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 28 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe na barometrach zobaczymy 991 hPa.

Warunki drogowe we wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl