Pogoda na jutro - wtorek 18.07. Nocą może mocniej zagrzmieć, dzień zapowiada się bardziej spokojny

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 18.07. Nocne godziny przyniosą miejscami deszczową i burzową aurę, szczególnie gwałtowną w południowo-wschodniej Polsce. Dzień zapowiada się spokojnie, miejscami rano może jeszcze zagrzmieć. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy towarzyszyć nam będzie zmienne zachmurzenie. W północnej części kraju spodziewany jest słaby, przelotny deszcz do 5 litrów opadu na metr kwadratowy i lokalne burze z opadami 5-15 l/mkw. oraz porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie pogodnie, choć na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą wystąpić stopniowo zanikające burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, głównie zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek 18.07

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Przed południem na Podlasiu i Mazurach może wystąpić przelotny deszcz i burze z opadami do 5-15 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie miejscami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 70 procent, przy czym najwilgotniej będzie na północnym wschodzie kraju. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny, będzie nam towarzyszył również korzystny biomet.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz, a nawet burze z opadami do 5-15 l/mkw. i porywistym wiatrem, osiągającym prędkość 60-70 km/h. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr z zachodu i południowego zachodu okaże się słaby. Ciśnienie osiągnie o północy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie we wtorek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą do 25 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Może wystąpić przelotny deszcz i burze z opadami do 5-15 l/mkw. i porywami wiatru do 60-70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Barometry pokażą o północy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W południe ciśnienie wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Chmurom towarzyszyć będzie przelotny deszcz i burze z deszczem do 5-15 l/mkw. oraz porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-70 km/h. Termometry pokażą 15 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zapanuje małe zachmurzenie. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 25 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Barometry pokażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodna noc czeka mieszkańców Wrocławia. Na termometrach zobaczymy minimum 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek będzie przeważnie słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 25 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie okresami silniejszy. Na barometrach w południe zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie zmienne, przelotny deszcz i burze z opadami do 5-15 l/mkw. i porywistym wiatrem, rozwijającym prędkość do 60-70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. O północy barometry wskażą 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa.

