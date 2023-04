Pogoda na jutro - wtorek, 18.04. Noc mokra i mglista, w dzień również popada

Pogoda na jutro. Zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia wystąpią w wielu regionach kraju opady deszczu. We wtorek na termometrach zobaczymy do 16 stopni Celsjusza. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z niewielkimi przejaśnieniami, głównie w północnej części Polski. Na południu i centrum kraju prognozuje się opady deszczu lub mżawki o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pogórzu Sudeckim spadnie do 10 l/mkw. deszczu. Miejscami, w drugiej części nocy, możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Mazowszu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę pojawią się okresowe opady rzędu 3-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Mazowszu. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany, tylko na Wybrzeżu silniejszy, w porywach rozpędzi się tam do 60 kilometrów na godzinę.