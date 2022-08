Pogoda na jutro - wtorek, 16.08. Zamglenia nad ranem, burze i opady pod wieczór

Pogoda na jutro, czyli wtorek 16.08. W niektórych miejscach noc początkowo może być burzowa, ale zanikną one w pierwszej części nocy. Deszcz i gwałtowna aura powrócą we wtorek wieczorem, kiedy to spodziewane są dalsze opady i wyładowania. Będzie gorąco, a termometry pokażą nawet 31 stopni Celsjusza.

W ciągu nocy prognozowane są liczne rozpogodzenia. Jedynie w północnej połowie kraju może początkowo wystąpić większe zachmurzenie z opadami deszczu oraz wieczornymi burzami, zanikającymi w pierwszej części nocy. Nad ranem na południu Polski zaobserwujemy mgły i silne zamglenia. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na południu do 19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - wtorek 16.08

We wtorek aura będzie pogodna, miejscami słoneczna. Po południu lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie. Zjawiskom towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na wschodzie i w centrum do 31 st. C w zachodniej Polsce. Zmienny wiatr będzie słaby.