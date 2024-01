Pogoda na jutro - wtorek 16.01. Nocą miejscami utrzymają się zawieje śnieżne

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Poprószy od 1 do 5 centymetrów śniegu, jedynie na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Na północnym wschodzie jego porywy mogą rozwijać prędkość do 70 kilometrów na godzinę, powodując lokalnie zawieje śnieżne.

Pogoda na jutro - wtorek 16.01

We wtorek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale w ciągu dnia wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Mazurach, Suwalszczyźnie i południu kraju może poprószyć do 3 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na południu i północnym wschodzie podmuchy mogą okazać się silniejsze, przynosząc ze sobą śnieżne zawieje.