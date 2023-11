Pogoda na jutro - wtorek 14.11. Nocą miejscami niewykluczony deszcz ze śniegiem

Pogoda na jutro. Najbliższej nocy w części kraju niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Wtorek 14.11 zapowiada się chłodno i wietrznie. Nie zabraknie także chmur.

W nocy prognozowane są opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw. Na Mazurach i Podlasiu miejscami może popadać deszcz ze śniegiem. Strefa opadów będzie wędrować z zachodu na wschód kraju. Termometry pokażą minimum 1 stopnień Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zmienny, na wschodzie powieje słabo i umiarkowanie, a na zachodzie umiarkowanie i dość silnie, bo do 40-60 kilometrów na godzinę. W Sudetach porywy mogą dochodzić do 80 km/h.

Pogoda na noc 13/14.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 14.11

We wtorek można spodziewać się na ogół pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu do 5 l/mkw. Rozpogodzenia możliwe są jedynie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny do 40-60 km/h. W obszarach górskich porywy mogą rozpędzać się do 80 km/h.

Pogoda na wtorek 14.11 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek 14.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 80-90 procent. W całej Polsce zrobi się chłodno i wietrznie. Biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne we wtorek 14.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie upływać pod znakiem pochmurnego nieba, które będzie się chmurzyć coraz bardziej, oraz opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom Warszawy pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Okresami może być silniejszy i dochodzić do 50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pochmurna, zachmurzenie wzrośnie z dużego do całkowitego. W drugiej części nocy mogą wystąpić opady deszczu, chwilowo także ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie umiarkowany. O północy barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdyni, Gdańska i Sopotu muszą we wtorek liczyć się z pochmurnym niebem i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków południowych. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry pokażą minimum 5 st. C. Z południa powieje umiarkowany wiatr. W drugiej części nocy będzie skręcał na zachodni i może się nasilać. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu wtorek będzie bardzo pochmurny. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach może dochodzić do 60 km/h. W południe barometry pokażą 989 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie nam zachmurzenie i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 7 st. C. Wiatr, nadciągający najpierw z południa, a potem skręcający na zachód, będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i okresami silniejszy, zachodni wiatr. W porywach może rozpędzać się do 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie niebo będzie pochmurne, w drugiej części nocy chmur przybędzie do zachmurzenia całkowitego. Pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Jego porywy rozpędzą się do 50 km/h. W południe barometry wskażą 976 hPa.

Warunki drogowe we wtorek 14.11 tvnmeteo.pl

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl