Pogoda na jutro - wtorek 14.06. Deszczowo w części kraju. Do 20 stopni

Pogoda na jutro przyniesie przeważnie umiarkowane i duże zachmurzenie. W części regionów przydadzą się parasole. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni Celsjusza.

W nocy z poniedziałku na wtorek strefa frontowa z opadami przelotnymi i miejscami zanikającymi burzami odsunie się na wschód, do rana całkowicie opuszczając granice naszego kraju. Od jutra dominację w pogodzie nad Polską przejmować będzie wyż znad zachodniej Europy, a aura znacznie się uspokoi. Napłynie chłodne powietrze polarne ze sporymi zasobami wilgoci, dlatego też spodziewać się możemy głównie chmur kłębiastych, które będą powstawać przed południem, rozwijać się w drugiej części dnia i zanikać wieczorem. Miejscami chmury kłębiaste wypiętrzać będą się nieco bardziej, w konsekwencji przynosząc przelotny deszcz.

Pogoda na noc

W nocy na wschodzie spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie zanikającymi w pierwszej części nocy burzami z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy. W innych częściach kraju będzie pogodnie. Termometry w całym kraju w najchłodniejszym momencie pokażą 9 do 10 stopni Celsjusza. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby, na wschodzie także umiarkowany. Podczas burz może osiągać do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 14.06

We wtorek należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północy, wschodzie i częściowo w centrum okresami przewidywane są opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, a w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - wtorek 14.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia utrzyma się na poziomie 60-70 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Na zachodzie i południu biomet będzie korzystny, w pozostałych regionach neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy początkowo utrzymywać się będzie duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Pod koniec nocy rozpogodzi się do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. O północy barometry wskażą 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia mieszkańców Warszawy czeka duże zachmurzenie i okresami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia, okresami ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silny wiatr z północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania za dnia powinni spodziewać się umiarkowanego, okresami dużego zachmurzenia. Nie powinno jednak padać. Na termometrach zobaczą nie więcej niż 19 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Temperatura w najchłodniejszych chwilach spadnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia we Wrocławiu będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie początkowo niebo będzie pokryte dużą warstwą chmur, spodziewane są przelotne opady deszczu. Pod koniec nocy rozpogodzi się do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa będą mogli cieszyć się pogodnym wtorkiem, choć z umiarkowaną temperaturą - w najcieplejszym momencie będzie to 19 st. C. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 991 hPa.

