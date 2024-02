Pogoda na jutro - wtorek, 13.02. Przed nami deszczowe i wietrzne godziny

Pogoda na noc

W nocy na północy, wschodzie i w centrum kraju spodziewana jest pochmurna aura ze słabymi opadami deszczu i mżawki o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski padać nie będzie, możliwe są za to rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie w całym kraju od 3 do 5 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Na północy okaże się silniejszy, w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 13.02

Wtorek na południowym zachodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W północnym pasie Polski, na krańcach wschodnich oraz lokalnie na południu popada słaby deszcz rzędu 1-2 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południowym zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na północy okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.