Pogoda na jutro - wtorek 12.12. Mglista noc z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem

Pogoda na jutro. W nocy w części Polski pojawią się zamglenia. Spadnie deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem. Opady prognozowane są także na wtorek 12.12. Na termometrach zapanują wartości dodatnie.

W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu, a na północnym-wschodzie także deszczu ze śniegiem. W północnej części kraju miejscami zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, na północny będzie słaby, poza tym umiarkowany, okresami silniejszy, osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę. W górach w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek 12.12

We wtorek 12.12 będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu. W północnej części Polski w pierwszej części dnia miejscami pojawią się mgły. Przejaśnienia możliwe są na południu i zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

W północno-wschodniej Polsce we wtorek wilgotność utrzyma się na poziomie powyżej 95 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-zachodnim. W całej Polsce odczujemy chłód i wilgoć, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

We wtorek będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura spadnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, wiejący początkowo z południa, będzie skręcał na zachód. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 988 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie spodziewamy się pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą w nocy 1 st. C. Słaby wiatr będzie północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się pochmurny wtorek ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pochmurny wtorek ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się ponury dzień w Poznaniu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, rozpędzający się do 50 km/h. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, następnie zacznie rosnąć, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie we wtorek będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, okresami możliwe są niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zapowiada się pochmurny wtorek w Krakowie ze słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 978 hPa.

