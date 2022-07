Pogoda na jutro - wtorek, 12.07. Aura podzieli kraj

W ciągu nocy w zachodniej i centralnej Polsce będzie pogodnie, choć miejscami mogą wystąpić słabe, przelotne opady do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południu i wschodzie lokalnie deszcz utrzymywać się będzie do rana.

Pogoda na jutro - wtorek 12.07

W ciągu dnia w zachodniej części kraju spodziewana jest pogodna, miejscami nawet słoneczna aura bez opadów. Zupełnie inaczej będzie we wschodniej Polsce, gdzie zapanuje duże i całkowite zachmurzenie z przelotnym deszczem i pojedynczymi burzami na południu i południowym wschodzie kraju. W drugiej części dnia strefa opadów ciągłych obejmie wschodnią i północno-wschodnią część kraju, przynosząc ze sobą deszcz o natężeniu od 10 do 20 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 st. C w Suwałkach i Białymstoku do 25 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i porywisty, osiągający prędkości od 40-50 kilometrów na godzinę na zachodzie i w centrum kraju do 70-80 km/h na Warmii, Mazurach i Podlasiu.