Pogoda na jutro - wtorek 11.10. Mglista i pochmurna noc, w dzień miejscami może padać

Noc przyniesie w całym kraju zmienne zachmurzenie. Na północy i zachodzie Polski może wystąpić przelotny deszcz do 2 litrów wody na metr kwadratowy, zaś na południu - mgły. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9 st. C na Kujawach i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą osiągnąć 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek 11.10

We wtorek w kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. W Bieszczadach mogą pojawić się burze z opadami do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 50-70 km/h. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie w strefie brzegowej rozwinie w porywach do 60 km/h.