Pogoda na jutro - wtorek, 1.08. Nocą słabo pokropi, za dnia będzie lać

Pogoda na noc

W nocy na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno, okresami popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym prognozuje się rozpogodzenia, choć początkowo w centrum i na południu możliwe są miejscami słabe, przelotne opady. Temperatura minimalna osiągnie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - wtorek, 1.08

Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 22 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. W burzach osiągnie prędkość do 80-90 km/h.