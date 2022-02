Pogoda na jutro - wtorek 1.03. Nocą nawet -9 stopni, za dnia pogodnie

Pogoda na noc

Pogoda na noc: w niemal całym kraju będzie pogodnie. Nieco więcej chmur może wystąpić jedynie na południu Polski, konkretnie w obszarach podgórskich i górach. Tam również możliwy będzie słaby i niewielki śnieg. Na termometrach zobaczymy minimum od -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -4 st. C na zachodzie kraju. Z uwagi na liczne rozpogodzenia temperatura może być miejscami niższa. Powieje słaby, zmienny wiatr

Pogoda na jutro - wtorek 1.03

Pogoda na jutro: w ciągu dnia należy spodziewać się przewagi pogodnej aury. W ciągu dnia może zachmurzyć się na Podkarpaciu. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C w Lublinie do 6 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.