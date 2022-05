Pogoda na jutro - wtorek, 10.05. W części kraju zacznie się chmurzyć, będą 24 stopnie w cieniu

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na krańcach zachodnich. Powieje słabo, z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - wtorek, 10.05

Wtorek zapowiada się pogodnie i słonecznie, jednak na zachodzie i północy prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych.