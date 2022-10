Pogoda na jutro - wtorek 04.10. Przed nami wietrzny i pochmurny dzień

Pogoda na jutro, czyli wtorek 04.10. Noc w części kraju będzie deszczowa i pochmurna, miejscami spodziewane są silne porywy wiatru. Pochmurna aura będzie towarzyszyć nam także w ciągu dnia. Termometry pokażą do 17 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe nie będą sprzyjały dobremu samopoczuciu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Od środy zapowiadane jest ocieplenie, mniej chmur i więcej słonecznych chwil, ale zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze porcja raczej ponurej pogody, która nie poprawi nam samopoczucia.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i południu Polski prognozowane są przelotne opady do 2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni. Na wschodzie kraju spodziewane są jego porywy do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 04.10

Wtorek przyniesie na terenie całego kraju zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z północnego zachodu, na wschodzie osiągający w porywach 40-60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek 04.10

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód oraz niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. O północy barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr północno-zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc będzie pogodna. W najchłodniejszym momencie termometry pokażą 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. O północy ciśnienie osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem dużego zachmurzenia. Momentami może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Barometry pokażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu wtorek zapowiada się pochmurno. Niebo będzie się przejaśniać, ale mogą również wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. O północy barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie, ale wystąpią również przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna noc. Niebo będzie się przejaśniać, ale momentami może przelotnie popadać. Termometry pokażą nie mniej niż 8 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni. W południe barometry pokażą 990 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl