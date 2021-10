Pogoda na jutro - Wszystkich Świętych, 1.11. Na ogół pogodny dzień. W części kraju deszcz

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Na zachodzie i północy w porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - Wszystkich Świętych, 1.11

Pogoda na Wszystkich Świętych na zachodzie kraju przyniesie zachmurzenie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, a na wschodzie nawet słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr z południowego zachodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50 km/h.