Pogoda na jutro - Wielkanoc, 17.04. Nocą temperatura spadnie poniżej zera prawie wszędzie, w dzień do 13 stopni

Pogoda na jutro - Niedziela Wielkanocna, 17.04

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem zachmurzenia - od małego i umiarkowanego na zachodzie i w centrum, do dużego na wschodzie kraju. Lokalnie na południowym wschodzie prognozuje się przelotne opady deszczu, przechodzące wieczorem w deszcz ze śniegiem, a w górach w śnieg. Będą one słabe, spadnie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 st. C na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie i w górach porywisty, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.