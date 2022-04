Pogoda na jutro - Wielka Sobota, 16.04. Nocą lekki mróz, w dzień termometry pokażą do 12 stopni

Noc na południu, wschodzie i w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury, okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu do pięciu centymetrów. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza miejscami na Pomorzu, Kujawach i Warmii, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 16.04

W Wielką Sobotę będzie pochmurnie z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami prognozuje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do trzech l/mkw., a w górach śniegu do trzech centymetrów. Po południu opady będą zanikać. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.