Pogoda na jutro - środa, 9.08. Nocą miejscami 10 stopni, w dzień zagrzmi i popada

Pogoda na noc

W nocy w zachodniej części kraju przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 9.08

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na wschodzie kraju pojawią się stopniowo zanikające burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz wiatr w porywach wiejący z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę. Na zachodzie miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu do trzech l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.