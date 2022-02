Pogoda na jutro - środa 9.02. Noc i dzień pod znakiem opadów deszczu

Noc z wtorku na środę (8/9.02) w południowej, zachodniej i centralnej części kraju przyniesie na ogół pochmurną aurę z opadami deszczu. Poza tym będzie pogodnie i prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa 9.02

Środa przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h z kierunku południowo-zachodniego.