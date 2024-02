Pogoda na jutro - środa, 7.02. Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje

Pogoda na noc

W nocy na północy i w centrum kraju będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanym opadami deszczu o sumie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Na południu Polski padać nie powinno, możliwe są tam lokalne, krótkotrwałe rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8/9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni, od północy skręcający na północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa, 7.02

Na środę prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu na południu i w centrum kraju. Na północy zachmurzenie będzie duże, możliwe są tam rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem samego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Na północy i w centrum najwyższa temperatura spodziewana jest o poranku, w ciągu dnia będzie spadać.