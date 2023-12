Pogoda na jutro - środa, 6.12. Noc z trzaskającym mrozem, w dzień sypnie śniegiem

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i miejscami na Dolnym Śląsku spadnie do dwóch centymetrów śniegu. Lokalnie popada też śnieg z marznącym deszczem powodującym gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -10 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy okresami będzie wiał dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.