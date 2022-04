Pogoda na jutro - środa, 6.04. Nocą śnieg z deszczem, za dnia nawet 15 stopni

Pogoda na jutro: nocą pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. W środę również będzie padać, a termometry pokażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

W nocy Polska pozostawać będzie pod wpływem niżu Mirella z nad Skandynawii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Napłynie chłodna i dość dynamiczna masa powietrza polarnego, w której pojawią się przelotne opady deszczu, a w północno-wschodniej części kraju - śniegu z deszczem.

Pogoda na noc

Na południu, zachodzie i częściowo w centrum kraju noc upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie okaże się na ogół duże z przelotnymi opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, okresami dość silny - porywach osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa

W środę, początkowo na zachodzie i południu, a następnie na północy i w centrum Polski będzie pochmurno. Prognozuje się opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. na zachodzie i północy oraz 3-5 l/mkw. na pozostałym obszarze kraju. Poza tym zachmurzenie będzie na ogół duże. W drugiej części dnia wystąpią postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr, na północnym wschodzie umiarkowany, poza tym dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. W niemal całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, tylko na południu neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu o sumie 2-5 l/mkw. głównie w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu 2-5 l/mkw. Wieczorem niewielkie rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr początkowo południowo-wschodni, skręcający w ciągu dnia na południowo-zachodni, umiarkowany okresami dość silny, osiągnie prędkość do 40-50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr początkowo południowy będzie skręcał na południowo-zachodni, umiarkowany, po południu dość silny, rozpędzi się do 40-50 km/h. W południe barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo pochmurno z opadami deszczu o sumie 2-5 l/mkw. W drugiej części dnia rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany okresami dość silny wiatr, do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu do 3-5 l/mkw. Termometry pokażą 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, powieje do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy wzrośnie do 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże. Słabe przelotne opady możliwe jedynie nad ranem. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, rozpędzi się do 40-50 km/h. W południe barometry pokażą 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu o sumie 2-5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, po południu większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany okresami dość silny wiatr, do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 976 hPa.

