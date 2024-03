Pogoda na noc

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez centrum, po Podkarpacie będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami możliwa jest domieszka śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej okresami okaże się silniejszy.

Pogoda na jutro - środa, 6.03

W środę na południu i zachodzie kraju prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu 2 l/mkw. W pozostałej części Polski zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem, a w Tatrach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w strefie brzegowej okresami będzie silniejszy, północno-wschodni i wschodni.