Pogoda na jutro - środa, 5.07. W części kraju burze mogą być szczególnie gwałtowne

Pogoda na jutro. Środa 5.07 przyniesie części kraju burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Pojawią się opady deszczu, lokalnie może spaść też grad. Termometry wskażą maksymalnie 31 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 st. C w Małopolsce. Powieje przeważnie słaby, miejscami umiarkowany wiatr, głównie z południa.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 5.07

W środę na zachodzie i południu Polski wystąpią opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się też grad. Poza tym dzień zapowiada się przeważnie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, przeważnie z kierunków południowych.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - środa, 5.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. W wielu regionach kraju będzie gorąco, a także upalnie. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na zachodzie Polski, w pozostałych regionach neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogoda. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu środa ze zmiennym zachmurzeniem. Poza tym wystąpi przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-90 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni i wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie o północy sięgnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Może spaść grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 30 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Barometry wskażą w południe 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna osiągnie 12 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania środa z pochmurną aurą i przejaśnieniami. Poza tym popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Barometry wskażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie dopisze pogodna aura. Termometry wskażą 13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka na ogół słoneczna środa. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy i południowo-wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna osiągnie 13 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Możliwy jest opad gradu. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy i południowo-wschodni. Na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl