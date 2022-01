Pogoda na jutro - środa 5.01. Powieje silniejszy wiatr, na termometrach maksymalnie 8 stopni

Przed nami pochmurna noc, okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, przechodzące na Pomorzu i Kujawach w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Na południu porywy mogą sięgać do 80 km/h.

Pogoda na jutro - środa 5.01

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na północy kraju. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., na południu do 10 l/mkw. Na północy i zachodzie opady będą przechodziły w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.