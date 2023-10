Pogoda na jutro - środa 4.10. Noc przyniesie burze. Za dnia pochmurno i deszczowo

Pogoda na jutro. W nocy w części kraju może zagrzmieć. Środa przyniesie nam zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 20 stopni Celsjusza.

W nocy czeka nas zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami możliwe są słabe burze, którym towarzyszyć będą opady do 10-15 l/mkw. i porywy wiatru rzędu 50-70 kilometrów na godzinę. Największe ryzyko wystąpienia tych zjawisk zapanuje na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Wielkopolskiej. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą być jeszcze silniejsze.

Pogoda na jutro - środa 4.10

Dzień będzie pogodny jedynie na Śląsku. W pozostałej części kraju środa przyniesie zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami może być silniejszy - w strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do ponad 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne - środa 4.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie upływać pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu do 5 l/mkw. Może pojawić z słaba burza (z opadami do 10-15 l/mkw. i porywami wiatru do 50-70 km/h). Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami jego porywy mogą przekraczać 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa przyniesie mieszkańcom Gdyni, Gdańska i Sopotu zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz rzędu 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami jego porywy mogą sięgać 60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna, możliwy jest przelotny deszcz do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile. O północy barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka środa ze zmiennym zachmurzeniem. Wystąpi także przelotny deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może wiać mocniej. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie zmienne zachmurzenie, a także przelotne opady do 8 l/mkw. Termometry pokażą minimum 11 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami jego porywy będą rozpędzać się do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu środa będzie pochmurna, wystąpią przelotne opady o sumie 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Chwilami może być silniejszy. W południe barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Także w Warszawie noc zapowiada się pochmurnie. Niewykluczone są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy minimum 12 st. C. Wiatr, nadciągający z zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Momentami może powiać silniej, do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę mieszkańcy Warszawy będą mogli się spodziewać zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie przynosić zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w porywach będzie dochodzić do 60 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Chwilami jego porywy mogą być silniejsze. W południe barometry wskażą 1010 hPa.

