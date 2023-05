Pogoda na jutro - środa 31.05. Noc miejscami może być mglista

Pogoda na jutro, czyli na środę 31.05. Noc zapowiada się pogodnie, jednak miejscami spodziewane są pojedyncze mgły. W ciągu dnia towarzyszyć nam będzie bezchmurna, przeważnie słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy od 21 do 25 stopni Celsjusza, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w całym kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc przyniesie w całym kraju bezchmurne niebo. W rejonie Pomorza Zachodniego mogą wystąpić pojedyncze mgły, ograniczające widzialność do 600-900 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Środa 31.05 zapowiada się słonecznie w prawie wszystkich regionach. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, przeważnie słaby, jedynie na Wybrzeżu nieco silniejszy.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w całej Polsce będzie kształtować się na poziomie około 50 procent. Na północy i północnym zachodzie zapanuje komfort termiczny, ale w pozostałych regionach odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest bezchmurna noc. Termometry minimalnie wskażą 8 st. C. Wiatr z północy będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczna środa. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 23 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W południe barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się przeważnie bezchmurnie, jedynie nad ranem może wystąpić małe zachmurzenie bez opadów. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje słaby wiatr północno-zachodni. Ciśnienie osiągnie o północy 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem słonecznego nieba. W ciągu dnia termometry wskażą do 23 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu bezchmurne niebo. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. O północy barometry wskażą 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu prognozowana jest słoneczna aura. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 23 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy bezchmurne. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Powieje słaby wiatr północno-wschodni. Na barometrach zobaczymy o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu zapanuje słoneczna pogoda. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 24 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby. Barometry pokażą w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem małego zachmurzenia, ale nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie środa zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 22 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl