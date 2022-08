Pogoda na jutro - środa, 3.08. Aura dopisze w całym kraju. Od 25 do 33 stopni

Pogoda na noc 2/3.08

W nocy z wtorku na środę będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalczanie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 3.08

Środa upłynie pod znakiem pogodnej, a miejscami słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na zachodzie. Słaby wiatr będzie wiał ze zmieniających się kierunków.