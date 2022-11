Pogoda na jutro - środa 30.11. Wyż Erik przyniesie mglistą noc i pochmurny dzień

Pogoda na jutro. Środa 30.11 w całym kraju przyniesie pochmurną aurę, za którą odpowiedzialny jest wyż Erik. Nocą miejscami mogą snuć się mgły, które utrzymają się także do godzin dziennych. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy do 3-4 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 29/30.11

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami może być mglisto. Temperatura minimalna sięgnie od -5 i -6 stopni Celsjusza w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Podkarpaciu, przez -2 i -4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa 30.11

Środa upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami utrzymywać się będą mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1-2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.