Pogoda na jutro - środa 30.03. Dzień pod znakiem chmur i deszczu

Pogoda na noc

Pogoda na noc: w ciągu nocy na południu pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, jedynie lokalnie w pasie od Gdańska, przez Olsztyn, po Białystok będzie duże i niewykluczone są też przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie od -4 - -1 st. C na północnym wschodzie kraju do 4-5 st. C na południu i południowym zachodzie. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.