Pogoda na jutro - środa 29.11. Przed nami kolejna noc z mocnym spadkiem temperatury

Pogoda na jutro, czyli środę 29.11: noc znów zapowiada się mroźnie. Będą takie miejsca, gdzie temperatura spadnie do nawet -12 stopni Celsjusza. Ujemne wartości pojawią się na termometrach w wielu regionach także we środę. Miejscami spadnie śnieg.

Zapowiada się pochmurna noc. Na Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, miejscami na Mazowszu i w Małopolsce wystąpią opady śniegu rzędu 1-5 centymetra. Na Pomorzu i Górnym Śląsku pojawią się przelotne opady śniegu do 1 centymetra. Na Pomorzu lokalnie utworzą się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Warmii do -6 st. C na Podkarpaciu i w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Pogoda na jutro - środa 29.11

Środa upłynie z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami - te możliwe są na południu i w centrum. Przelotny śnieg do pięciu centymetrów wystąpi na zachodzie kraju. Na Żuławach i Podkarpaciu spadnie go do 1 cm. Temperatura maksymalna osiągnie od -5 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Warunki biometeo - środa 29.11

Największą wilgotność odnotujemy na zachodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. Odczujemy zimno, a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W nocy zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże z przelotnymi opadami śniegu do jednego centymetra. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni lub południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka środa zachmurzeniem dużym z przelotnym śniegiem. Temperatura maksymalna osiągnie -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie ta noc będzie pochmurna z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy jego wartość wyniesie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie rano będzie pochmurno, potem pojawią się rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 979 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pochmurna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna spadnie do -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed nami pochmurny dzień w Poznaniu, po południu pojawi się śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno. Temperatura minimalna osiągnie -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We środę w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna noc. Temperatura spadnie do -8 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu we środę utrzyma się duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksimum -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Barometry w południe pokażą 992 hPa.

