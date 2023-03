Pogoda na jutro - środa, 29.03. Chmury będą stopniowo zasnuwać niebo

Pogoda na noc

W nocy będzie na ogół pogodnie, jedynie na wschodnich i południowych krańcach kraju możliwe są słabe, przelotne opady śniegu poniżej jednego centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Śląsku, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C w regionach zachodnich. Na obszarach podgórskich temperatura może spadać poniżej -10 st. C. Wiatr zachodni będzie zmieniał kierunek na południowy. Przeważnie okaże się słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie silniejszy, bo osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Środa upłynie początkowo pod znakiem pogodnej aury, jednak w ciągu dnia prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Będzie on postępował od zachodu. Po południu na Pomorzu może słabo popadać deszcz, za to Warszawa powinna być pogodna przez cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni wiatr.