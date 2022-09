Pogoda na jutro - środa, 28.09. Aura będzie źle wpływać na nasze samopoczucie

Pogoda na noc 27/28.09

W nocy wystąpi przeważnie duże i całkowite zachmurzenie, z opadami deszczu w centrum i na wschodzie kraju. Spadnie tam do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, jednak niewykluczone, że deszczu spadnie więcej. W drugiej części nocy na zachodzie Polski prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie do 8-10 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni, na wschodzie południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - środa, 28.09

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu, które na wschodzie, północnym wschodzie i północy Polski będą miały charakter ciągły. Padać nie będzie tylko na południu kraju, tam też możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr.