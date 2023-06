Pogoda na jutro - środa 28.06. Nocą może popadać, w dzień niebo zasnują chmury

Pogoda na jutro, czyli na środę 28.06. Noc w prawie całym kraju będzie pogodna, chociaż w niektórych regionach spodziewane są opady deszczu. Pochmurna aura zapanuje nad krajem w środę, a miejscami mogą wystąpić pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Na północy kraju noc przyniesie wzrost zachmurzenia do dużego z opadami 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie, chociaż początkowo lokalnie może występować zanikający deszcz do 2 l/mkw. Termometry pokażą minimalnie od 9 stopni Celsjusza w Małopolsce do 13 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 28.06

W środę w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale również przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu mogą pojawić się słabe, lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 stopni, z czego najniższa wystąpi na południowym wschodzie kraju. Chociaż w Polsce odczujemy komfort termiczny, warunki biometeorologiczne będą w całym kraju niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie okaże się pogodna i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka środa pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnym deszczem. W ciągu dnia termometry pokażą 20 st. C. Wiatr zachodni, skręcający na północno-zachodni, będzie umiarkowany, w porywach dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Barometry wskażą o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie. Niebo będzie często się rozpogadzać, ale przelotnie popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy 22 st. C. Z północnego wschodu powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pogodną aurę bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnym deszczem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 st. C. Zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach silny. Barometry pokażą w południe 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimum 11 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale również przelotnymi opadami. W ciągu dnia termometry pokażą do 20 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach silny zachodni wiatr skręcający na północno-zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pogodna i bez opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Barometry wskażą o północy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa środa przyniesie duże zachmurzenie. Niebo będzie się rozpogadzać, ale może wystąpić przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i w porywach silny, zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

