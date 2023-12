Pogoda na jutro - środa 27.12. Noc będzie deszczowa, dzień miejscami pogodny

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Od zachodu w głąb kraju będą stopniowo postępowały przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C w Małopolsce. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu - do 80 km/h.

Pogoda na jutro - środa 27.12

W środę niebo nad Polską będzie zachmurzone, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, najbardziej widoczne na zachodzie i południu kraju. We wschodniej Polsce spodziewane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem poniżej 3 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, jedynie na wschodzie i częściowo w centrum kraju dość silny z porywami 40-60 km/h, a na południowym wschodzie - do 70 km/h.