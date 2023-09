Pogoda na jutro - środa, 27.09. Zgniły wyż przyniesie nocą mgły, w dzień do 28 stopni

Pogoda na noc

W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie pojawią się też mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.