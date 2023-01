Pogoda na jutro - środa, 25.01. Mroźna noc w części kraju, w dzień pojawi się słaby śnieg

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc. Na południu kraju miejscami pojawią się mgły lub mżawka. Widzialność może być ograniczona do 100-300 metrów. Zrobi się też ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Warmii do 2 st. C na Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr, który jednak w strefie brzegowej będzie umiarkowany.