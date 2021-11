Pogoda na jutro - środa 24.11. Mglista noc z deszczem i mżawką. Za dnia też będzie padać

Pogoda jutro, czyli w środę 24.11, przyniesie deszczową aurę wielu regionom Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 4 do 9 stopni Celsjusza.

W nocy z wtorku na środę (23/24.11) będzie pochmurno i mglisto. Prognozuje się słaby deszcz lub mżawkę o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami na północy silniejszy, wiatr z zachodu.

Pogoda na jutro - środa 24.11

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami w zachodniej i południowej części kraju. Na pozostałym obszarze Polski spadnie deszcz o sumie 1-3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami na północy silniejszy, zachodni.