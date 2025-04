Pogoda na jutro, czyli na środę 23.04. Noc w sporej części kraju będzie lekko pochmurna, a miejscami nad ranem będą snuć się mgły. W dzień chmur będzie niewiele, ale w drugiej części dnia spodziewane są lokalne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni Celsjusza.

W nocy w kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W regionach północnych i centralnych pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Początkowo na Pomorzu Zachodnim, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może lokalnie, słabo padać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na północy i w centrum do 11 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 23.04

Środa w większości kraju przyniesie umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie - więcej chmur pojawi się głównie nad ranem w północnej Polsce. W drugiej części dnia lokalnie, zwłaszcza na Pomorzu oraz Podkarpaciu. spodziewane są przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. Termometry wskażą od 16 st. C na Pomorzu Gdańskim do 22 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Zmienny wiatr będzie słaby.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 40-50 procent w centrum i na południowym zachodzie Polski do około 70 procent na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Odczujemy ciepło, jedynie na północnym zachodzie zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne, neutralne jedynie w zachodnich i północno-zachodnich regionach.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko nad ranem mogą snuć się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. O północy barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna środa bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna noc z silnymi zamgleniami oraz mgłami. Termometry wskażą 6 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W drugiej części dnia może przelotnie padać lub zagrzmieć. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Barometry wskażą w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy pogodne. Tylko nad ranem mogą występować silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu zachmurzone niebo. Wystąpią rozpogodzenia, ale po południu może słabo padać. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. Barometry o północy pokażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu środa będzie pogodna, nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pogodna noc. Termometry wskażą 9 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje pogodna aura, jedynie w drugiej części dnia może słabo popadać. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. W południe barometry pokażą 988 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl