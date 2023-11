Pogoda na jutro - środa 22.11. W nocy temperatura spadnie miejscami do -10 stopni

Pogoda na jutro, czyli na środę 22.11. Noc zapowiada się w całej Polsce mroźno i pochmurno - termometry pokażą mniej niż zero stopni Celsjusza. Nieznacznie cieplej będzie w dzień, a miejscami spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu silniej powieje wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od północy w głąb kraju. W regionach centralnych i południowych mogą wystąpić słabnące i zanikające opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -5 st. C w regionach centralnych do -1 st. C w Małopolsce. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 22.11

Środa w całym kraju zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu spodziewane są słabe, zanikające opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, poprzez -1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się północno-wschodni, tylko na zachodzie południowy, przeważnie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny i sięgający w porywach 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent, a najwyższa prognozowana jest na południu Polski. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne, niekorzystne tylko w regionach północnych i południowych.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie pochmurne niebo, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie -7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, po południu wzrastającego do dużego. Na termometrach zobaczymy do -2 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka noc z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurna środa prognozowana jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Termometry wskażą do 2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pochmurna, ale niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy minimalnie -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni. Barometry o północy pokażą 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się pochmurno - zachmurzenie, początkowo małe i umiarkowane, po południu będzie wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zapanuje pochmurna aura. Spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskażą minimalnie -3 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w środę zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W ciągu dnia przelotnie może padać śnieg. Termometry pokażą do 1 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 1000 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl